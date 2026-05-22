Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 Konyaspor 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Konyaspor Antalya'da karşılaşıyor. İlk yarı, Onuachu'nun 18. dakikadaki golüyle Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Konyaspor tribünlerinden sahaya atılan meşaleler nedeniyle hakem Halil Umut Meler, oyunu kısa süreli durdurdu.

6. dakikada Konyaspor'da Gonçalves'in savunma arkasına gönderdiği topta Bardhi, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bardhi'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

10. dakikada Trabzonspor'da Zubkov'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Muçi'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

18. dakikada Trabzonspor, sağ kanattan gelişen atakta Pina'nın ortasında Onuachu'nun kale alanı önünden yaptığı vuruşla golü buldu. 1-0

25. dakikada Konyaspor atağında Uğurcan'ın sağ taraftan ortasında Bardhi'nin uzak direk dibinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

36. dakikada Trabzonspor'da Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci Bahadır gole izin vermedi.

Stat: Corendon Airlines Park

Hakem: Halil Umut Meler, Çağlar Uyarcan, Bersan Duran

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Anthony Nwakaeme, Ozan Tufan, Lovik, Onuralp Çakıroğlu, Umut Nayir, Oulai, Salih Malkoçoğlu, Boran Başkan

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Jevtovic, Melih, Deniz, Gönçalves, Bardhi, Muleka

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Jo Jin-Ho, Rayyan Baniya, Yusuf Andzouana, Arif Boşluk, Sondre Svendsen, Bjorlo, Olaigbe, Kramer

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Onuachu (dk. 18) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Bouchouar, Savic (Trabzonspor), Uğurcan Yazğılı, Jevtovic (Konyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
