İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

Sarsıntılar bitmiyor! İstanbul'da korkutan deprem
ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık

Erdoğan'la görüşüp kararını vermiş! Trump'tan tarihi "Suriye" adımı
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? En sonunda kararını verdi
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

Türkiye konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı geri adım atmadı

Ziraat Türkiye Kupası Finali Öncesi Galatasaray'dan Açıklamalar

Ziraat Türkiye Kupası Finali Öncesi Galatasaray'dan Açıklamalar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve kaptan Fernando Muslera, Türkiye Kupası finali öncesinde düzenledikleri basın toplantısında hedeflerine dair açıklamalarda bulundular. Buruk, zorlu bir maça çıkacaklarını belirtirken, Muslera da galip gelmek için mücadele edeceklerini ifade etti.

ZİRAAT Türkiye Kupası Final müsabakası öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve takım kaptanı Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ile Trabzonspor Türkiye Kupası'nda Gaziantep'te yarın oynayacakları final maçıyla kupada 20'nci kez birbirlerine rakip olacak. Yarın Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan maç öncesi her iki takımın kafilesi Gaziantep'e geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı odasına bırakılan Türkiye Kupası ile birlikte gerçekleşen fotoğraf çekiminin ardından açıklamalarda bulunuldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, zor bir maç olacağını ve güçlü bir rakibe karşı oynayacaklarını ifade ederek, bu hafta 2 kupayı birden alma durumları olduğunu o yüzden gereken mücadeleyi göstereceklerini söyledi.

Buruk, hak edenin kazandığı ve futbolun konuşulduğu bir maç olmasını temenni ederek, "Bizim için zor bir maç olacak. Cumartesi günü birbirimizi biraz daha tartmış olduk. Çok başa baş bir maç oldu. İlk yarı Trabzon'un pozisyonlar, sonra ikinci yarı performansı ile kazandığımız bir maç. Yarın da çok önemli bir maç var. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Rakibimiz çok istekli, zor bir maç olacak. Hak edenin kazandığı, futbolun konuşulduğu bir maç olacak. Bu hafta 2 kupayı birden alma durumumuz var. O yüzden gereken mücadeleyi göstereceğiz. Yeterince dinlendik, psikolojik olarak iyi durumdayız. Final maçı her iki takım için de önemli. Bu ortamlarda her iki takım da kolay motive olabiliyor. O nedenle bir de motive bir şekilde maça odaklanmak istiyoruz. Kendi oyun anlayışımız var ama rakibin durumuna göre de planlar yaptık ve maç içerisinde de yapıyoruz. Mücadele gücü yüksek, oyun adına da zorlu bir maç bizi bekliyor. Trabzonspor takım olarak ve özellikle hücum anlamda iyi bir takım. Biz de aynı şekildeyiz, iyi bir oyunla kupayı kazanmak istiyoruz. Gaziantep'te daha önce 1 yıl çalışmıştım. O yüzden burada oynamak benim için önemli. Umarım yarın güzel bir maç olur. ve kazanan taraf biz oluruz. Çok güzel bir statta oynayacağız. Ben buradayken stat yapım aşamasındaydı" dedi.

FERNANDO MUSLERA: HEDEFLERİMİZDEN BİRİ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

Galatasaray takım kaptanı Fernando Muslera ise, büyük bir maçın kendilerini beklediğini ve galip gelmek istediklerini ifade ederek, hedeflerinden birisi için de mücadele edeceklerini söyledi.

Muslera, "Hedeflerimizden biri için mücadele edeceğiz. Büyük bir maç bizi bekliyor. İnşallah galip geliriz. Uğurcan kendisini kanıtlamış bir kaleci. Trabzonspor için çok önemli bir oyuncu ve elinden gelen her şeyi yapıyor. Taraftarlar onu çok seviyor. Galatasaray tarihinin parçası olabilmek benim için çok önemli. Galatasray'ın en çok kupa kazanan oyuncusu Bülent Korkmaz önemli bir figür. Yarın kupa alırsak onu geçmek çok önemli olacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı

İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha! Yarın ifade verecek
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.