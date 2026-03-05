Eyüpspor Konyaspor'a 1-0 Mağlup Oldu

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son haftasında Eyüpspor evinde karşılaştığı Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Konyaspor bu sonuçla 12 puanla grubu ikinci sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Sander Svendsen'in pasında sol kanatta topla buluşan İsmail Esat Buğa'nın ortasında meşin yuvarlak ceza sahası içi sol çaprazda Radu'nun eline çarptı. Maçın hakemi Davut Dakul bu pozisyon için penaltı noktasını gösterdi.

56. dakikada penaltıda topun başına geçen Blaz Kramer'in vuruşunda kaleci Marcos Felipe, sağ tarafına gelen meşin yuvarlağı çeldi, daha sonra savunma topu uzaklaştı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Erkan Akbulut, Ali Can Alp

Eyüpspor: Eyüpspor, Marcos Felipe, Dorin Rotariu (Calegari dk. 23), Luccas Claro (Berhan Kutlay Şatlı dk. 61), Anıl Yaşar, Arda Yavuz, Charles-Andre Raux Yao (Ömer Faruk Uğurlu dk. 84), Diabel Ndoye, Denis Radu (Ömer Ahmet Ceyhan dk. 84), Ismaila Manga, Metehan Altunbaş (Deniz Salih Aydoğdu dk. 84), Abdou Sy

Yedekler: Umut Keseci, Eren Aydoğdu, Ömer Bedir Kara, Talha Akkaya, Ömer Efe Ay

Teknik Direktör: Atila Gerin

Konyaspor: Deniz Ertaş, Tunahan Taşçı (Eren Doğan dk. 89), Adama Nagalo (Ata Yanık dk. 46), Riechedly Bazoer, Yasir Subaşı, Marko Jevtovic (Tuncay Elgün dk. 70), Jo Jin-Ho, İsmail Esat Buğa (Ömer Çobanoğlu dk. 79), Sander Svendsen, Diogo Gonçalves (Ahmet Kusay Dağdevir dk. 89), Blaz Kramer

Yedekler: Egemen Aydın, Muhammed Arda Var, Eren Cemali Yağmur, Enes İlyas Seven, Ahmet Tırpancı

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Luccas Claro (dk. 12 k.k.) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Anıl Yaşar (Eyüpspor), Riechedly Bazoer, Jo Jin-Ho (Konyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı