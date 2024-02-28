Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1RAMS Başakşehir: 0 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında Trabzonspor, sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında Trabzonspor, sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Umut Güneş'in pasında topla ceza sahası içine giren Visca'nın sağ çaprazdan düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Deniz Dilmen'in sağından ağlarla buluştu. 1-0
87.dakikada Opoku'nun uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswill, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş (Kerem Şen dk. 81), Bardhi, Visca (Fountas dk. 82), Trezeguet (Pepe dk. 77), Onuachu (Enis Destan dk. 68)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Rayyan Baniya, Umut Bozok, Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk,
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
RAMS Başakşehir FK: Deniz Dilmen, Emirhan İlkhan, Yağız Dilek, Opoku, Lima, Josef (Dubois dk. 82), Mehdi Abeid (Berkay Özcan dk. 62), Kemen, Figueiredo (Pereira dk. 63), Serdar Gürler (Deniz Türüç dk.63), Keny (Piatek dk. 71)
Yedekler: Volkan Babacan, Aleksic, Efe Arda Koyuncu, Berkay Aydoğmuş, Batuhan Çelik
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gol: Visca (dk. 56) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Bardhi (Trabzonspor), Josef (RAMS Başakşehir) - TRABZON