Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Fenerbahçe ve Galatasaray Kadroları Açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarının kadroları ilan edildi. Müsabaka Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fenerbahçe- Galatasaray müsabakasının kadroları şöyle:
Stat: Ülker
Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Volkan Ahmet Narinç
Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Çağlar Söyüncü, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Szymanski, Talisca, En-Nesyri
Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Lemina, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor