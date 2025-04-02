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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Fenerbahçe ve Galatasaray Kadroları Açıklandı

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarının kadroları ilan edildi. Müsabaka Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fenerbahçe- Galatasaray müsabakasının kadroları şöyle:

Stat: Ülker

Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Volkan Ahmet Narinç

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Çağlar Söyüncü, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Szymanski, Talisca, En-Nesyri

Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Lemina, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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