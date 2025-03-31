Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Hakemleri Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Hakemleri Açıklandı
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının hakemleri belirlendi. Fenerbahçe ile Galatasaray derbisini Cihan Aydın yönetecek. Diğer maçların hakemleri de açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının hakemleri belli oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi müsabakasını hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarında görev alacak hakemler açıklandı. Yarın oynanacak Konyaspor - İskenderunspor maçını Ozan Ergün yönetecek. 2 Nisan Çarşamba günü Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi müsabakasında hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aynı gün oynanacak Trabzonspor - Bodrum FK mücadelesinde de Zorbay Küçük görev alacak. Beşiktaş'ın sahasında karşılaşacağı Göztepe müsabakasını ise Atilla Karaoğlan yönetecek.

Kupada çeyrek final maçlarının programı ve müsabakalarda görevli hakemler şöyle:

Yarın

20.30 Konyaspor - İskenderunspor: Ozan Ergün

2 Nisan Çarşamba

17.45 Trabzonspor - Bodrum FK: Zorbay Küçük

20.45 Fenerbahçe - Galatasaray: Cihan Aydın

3 Nisan Perşembe

20.30 Beşiktaş - Göztepe: Atilla Karaoğlan - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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