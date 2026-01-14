Haberler

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile Karşılaşıyor

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında Fenerbahçe, İstanbul'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile mücadele ediyor. Maçın başlama düdüğünden itibaren ilk 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi. Takımlar, gruptaki konumlarını güçlendirmek için mücadele veriyorlar.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşıyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

