Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile Karşılaşıyor
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında Fenerbahçe, İstanbul'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile mücadele ediyor. Maçın başlama düdüğünden itibaren ilk 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi. Takımlar, gruptaki konumlarını güçlendirmek için mücadele veriyorlar.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor