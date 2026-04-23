Beşiktaş, Alanyaspor'u 3-0'la Geçti Yarı Finalde
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Cerny'nin ceza sahası içinin sağından ortasında arka direkte El Bilal Toure'nin yükseldiği topu son anda savunma araya girerek kornere gönderdi.
68. dakikada ceza yayının içinden kullanılan serbest vuruşta Orkun topun başına geçti. Bu oyuncunun doğrudan kaleye yaptığı vuruşta top kaleci Ertuğrul'da kaldı.
83. dakikada kaleci Ertuğrul'un hatalı pası sonrası topu kapan Olaitan, pasını yanındaki Oh'a aktardı. Bu futbolcu müsait pozisyonda yaptığı vuruşta topu boş ağlara yolladı. 2-0
85. dakikada hızlı gelişen atak sonrası Rashica, sağ kanattan ortasını ceza sahasına yaptı. Kale önünde Orkun Kökçü, kafayla topu filelere gönderdi. 3-0
Stat: Tüpraş
Hakemler: Cihan Aydın, Çağlar Uyarcan, Samet Çavuş
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Cerny (Rashica dk. 65), Olaitan (Asllani dk. 90+1), Orkun Kökçü (Jota dk. 89), El Bilal Toure (Mustafa Hekimoğlu dk. 89), Oh (Salih Uçan dk. 89)
Yedekler: Vasquez, Cengiz Ünder, Uduokhai, Taylan Bulut, Yasin Özcan
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy (Meschack dk. 86), Lima, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Janvier, Maestro (İzzet Çelik dk. 74), Ruan, İbrahim Kaya (Enes Keskin dk. 66), Ui-Jo (Efecan Karaca dk. 74), Güven Yalçın (Mounie dk. 46)
Yedekler: Victor, Hagi, Baran Moğultay, Viana, Makouta
Teknik Direktör: Joao Pereira
Goller: El Bilal Toure (dk. 17), Oh (dk. 83), Orkun Kökçü (dk. 85) (Beşiktaş)
Sarı kart: Lima (Corendon Alanyaspor) - İSTANBUL