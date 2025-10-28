Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Sonuçlandı
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda oynanan 3 müsabakada SMS Grup Sarıyer, Sakaryaspor ve Zecorner Kayserispor bir üst tura yükseldi. Karşılaşmaların sonuçları: 52 Orduspor 0-2 SMS Grup Sarıyer, Sakaryaspor 4-0 Sultan Su İnegölspor, Zecorner Kayserispor 1-0 Niğde Belediyespor.
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turuna 3 müsabakayla devam edildi.
Karşılaşmaların ardından SMS Grup Sarıyer, Sakaryaspor ve Zecorner Kayserispor, adlarını dördüncü tura yazdırdı.
Türkiye Kupası'ndaki maçlar ve sonuçları şöyle:
52 Orduspor-SMS Grup Sarıyer: 0-2
Sakaryaspor-Sultan Su İnegölspor: 4-0
Zecorner Kayserispor- Niğde Belediyespor : 1-0
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor