Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu, Orduspor 1967'nin 4-1 galibiyetiyle tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu, Orduspor 1967'nin 4-1 galibiyetiyle tamamlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu, bugün oynanan 3 maçla tamamlandı. Günün kapanış mücadelesinde Orduspor 1967, konuk ettiği Karadeniz Ereğli 1980'i 4-1 mağlup etti; Açıkalın Erciyes 38-Kahta 02 2-0, Denizli İdmanyurdu 1959-Serikspor 0-1 sonuçlandı.
Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu müsabakaları bugün oynanan 3 maçla tamamlandı.
Günün kapanış mücadelesinde Orduspor 1967, konuk ettiği Karadeniz Ereğli 1980'i 4-1 mağlup etti.
Maçların sonuçları şöyle:
Açıkalın Erciyes 38-Kahta 02: 2-0
Denizli İdmanyurdu 1959- Serikspor : 0-1
Orduspor 1967-Karadeniz Ereğli 1980: 4-1
Kaynak: AA