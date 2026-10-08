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Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu, Orduspor 1967'nin 4-1 galibiyetiyle tamamlandı

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Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu, bugün oynanan 3 maçla tamamlandı. Günün kapanış mücadelesinde Orduspor 1967, konuk ettiği Karadeniz Ereğli 1980'i 4-1 mağlup etti; Açıkalın Erciyes 38-Kahta 02 2-0, Denizli İdmanyurdu 1959-Serikspor 0-1 sonuçlandı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu müsabakaları bugün oynanan 3 maçla tamamlandı.

Günün kapanış mücadelesinde Orduspor 1967, konuk ettiği Karadeniz Ereğli 1980'i 4-1 mağlup etti.

Maçların sonuçları şöyle:

Açıkalın Erciyes 38-Kahta 02: 2-0

Denizli İdmanyurdu 1959- Serikspor : 0-1

Orduspor 1967-Karadeniz Ereğli 1980: 4-1

Kaynak: AA
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