Ziraat Kupası'nda Muş Spor, İnegöl Spor'u 2-1 Mağlup Etti
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Muş Spor, sahasında İnegöl Spor'u 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Maçta Muş Spor'un gollerini Taha Ahmet Balsu ve Noyan Öz kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Muş Spor, sahasında karşılaştığı İnegöl Sporu 2-1 mağlup etti.
Hakemler: Halil Erdoğan, Muhammet Munir Dadı, Vedat Güneş
Muş Spor: Enes Çetin, Muhammet Fatih Yıldırım (Efe Karaoğlu dk. 46), Ahmet Sun, Ebu Sıddık Çelik (Kadir Torbacı dk. 65), Metin Yüksel, İlker Günaslan, Safa Ali Memnun, Cem Çelik (Emirhan Kayalar dk. 70), Taha Ahmet Balsu (Ahmet Arda Çakmak dk. 80), Noyan Öz (Ayetullah Korkmazer dk. 65), Yusuf Yıldırım
İnegöl Spor: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, Mustafa Mete Tetik (Uğur Utlu dk. 46), Batuhan Günaldı (Yusuf Tursun dk. 57), İsmail Zehir, Hasan Alp Altınoluk, İsmail Kayalı (Arda Yılmaztürk dk. 57), Bilal Gündoğdu (Fatih Aktay dk. 67), Ahmet Hakan Şahin (Kerem Duran dk. 85)
Goller: Taha Ahmet Balsu (dk. 21), Noyan Öz (dk. 31) (Muş Spor), Uğur Utlu (dk. 87) (İnegöl Spor)
Kırmızı Kart: Ahmet Sun (dk. 67) (Muş Spor)
Sarı Kartlar: Cem Çelik, Enes Çetin, Metin Yüksel, Emirhan Kayalar ve Kadir Torbacı (Muş Spor), Mustafa Mete Tetik, Fatih Aktay, İsmail Zehir (İnegöl Spor) - MUŞ