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Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, Şampiyonluğu Kutladı ve 5 Oyuncusuyla Yollarını Ayırdı

Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, Şampiyonluğu Kutladı ve 5 Oyuncusuyla Yollarını Ayırdı
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Sezonu erkekler CEV Kupası ve Efeler Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, birkaç oyuncusuyla yollarını ayırdıklarını duyurdu. Kulüp başkanı Alpaslan Çakar, başarıları nedeniyle oyunculara teşekkür plaketleri takdim etti.

Sezonu Erkekler CEV Kupası ve Efeler Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, Wouter ter Maat, Matthew Anderson, Toncek Stern, Faik Samed Güneş ve Zeka Çağatay Kır ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp başkanı Alpaslan Çakar, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve A takım oyuncuları, çifte şampiyonlukla kapattıkları 2024-2025 sezonunu kutlamak için yemekte bir araya geldi.

Yemeğin ardından Çakar, gelecek yıl aralarında olmayacaklarını açıkladığı oyuncular Ter Maat, Anderson, Stern, Faik Samed ve Zeka Çağatay'a emekleri için teşekkür ederek plaket takdim etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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