Ziraat Bankkart, SMS Grup Efeler Ligi'nde Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 yendi

Ziraat Bankkart, SMS Grup Efeler Ligi'nde Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 yendi. Setler 25-21, 24-26, 25-17 ve 25-18 şeklinde sonuçlanırken karşılaşma 119 dakika sürdü.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, İlknur Çakar
Ziraat Bankkart: Toniutti, Clevenot, Vahit Emre Savaş, Erhan Hamarat, Efe Bayram, Gladyr (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Eray Kursav, Doruk Menemen)
Gaziantep Gençlikspor: Aykut Gedik, Uğur Kılınç, Jeanlys, Halil İbrahim Yücel, Yusuf Emre Güler, Ivanov (Deniz İvgen, Bahadır Kuyucu, Wen, Yunus Emre Zabun, Uğur Okay, Halil İbrahim Akman)
Setler: 25-21, 24-26, 25-17, 25-18
Süre: 119 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 yendi.