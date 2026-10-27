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Ziraat Bankkart, SMS Grup Efeler Ligi'nde Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 yendi

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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 yendi. Setler 25-21, 24-26, 25-17 ve 25-18 şeklinde sonuçlanırken karşılaşma 119 dakika sürdü.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, İlknur Çakar

Ziraat Bankkart: Toniutti, Clevenot, Vahit Emre Savaş, Erhan Hamarat, Efe Bayram, Gladyr (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Eray Kursav, Doruk Menemen)

Gaziantep Gençlikspor: Aykut Gedik, Uğur Kılınç, Jeanlys, Halil İbrahim Yücel, Yusuf Emre Güler, Ivanov (Deniz İvgen, Bahadır Kuyucu, Wen, Yunus Emre Zabun, Uğur Okay, Halil İbrahim Akman)

Setler: 25-21, 24-26, 25-17, 25-18

Süre: 119 dakika

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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