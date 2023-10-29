Ziraat Bankkart, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi
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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi. Başkent temsilcisi, ligde üçüncü galibiyetini elde ederken, puanını 10'a yükseltti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Umut Maden
Ziraat Bankkart: Camejo, Burakhan Tosun, Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samed Güneş, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın, Oğulcan Yatgın, Bedirhan Bülbül, Vicentin, Eray Kursav)
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Ivanov, Atakan Topal, Gunter, Ahmet Can Büyükgöz, Furkan Aydın, Hoff (Batuhan Yurdagül, Umut Özdemir, Mustafa Cervatoğlu, Enes Atlı, Ali Eren Öztürk)
Setler: 25-20, 25-19, 25-19
Süre: 83 dakika (28, 26, 29)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.
Başkent temsilcisi, ligde üçüncü galibiyetini elde ederken, puanını 10'a yükseltti.