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Ziraat Bankkart, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi

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Spor Haberleri

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi. Başkent temsilcisi, ligde üçüncü galibiyetini elde ederken, puanını 10'a yükseltti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Umut Maden

Ziraat Bankkart: Camejo, Burakhan Tosun, Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samed Güneş, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın, Oğulcan Yatgın, Bedirhan Bülbül, Vicentin, Eray Kursav)

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Ivanov, Atakan Topal, Gunter, Ahmet Can Büyükgöz, Furkan Aydın, Hoff (Batuhan Yurdagül, Umut Özdemir, Mustafa Cervatoğlu, Enes Atlı, Ali Eren Öztürk)

Setler: 25-20, 25-19, 25-19

Süre: 83 dakika (28, 26, 29)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.

Başkent temsilcisi, ligde üçüncü galibiyetini elde ederken, puanını 10'a yükseltti.

Kaynak: AA / Spor

Eren Öztürk Sigorta İzmir Spor Haberler

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