Ziraat Bankkart, İstanbul Büyükşehir'i 3-0 yenerek namağlup 6. galibiyetini aldı

Ziraat Bankkart, İstanbul Büyükşehir'i 3-0 yenerek namağlup 6. galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Başkent ekibi bu sonuçla namağlup 6. galibiyetini alırken İstanbul ekibi 3. kez mağlup oldu.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Erkan Sarı, Eser Türkoğlu
Ziraat Bankkart: Hilmi Şahin, Clevenot, Vahit Emre Savaş, Nimir Abdelaziz, Efe Bayram, Ahmet Tümer (Berkay Bayraktar, Doruk Menemen, Erhan Hamarat)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor : Seganov, Aleksov, Ömer Furkan Dur, Teppan, Hamdi Erkan, Selim Yıldız (Batu Ercan Akbaba, Tuğrul Mansur Düzce, Cardoso, Batuhan Avcı, Selman Ateş, Halil İbrahim Kurt)
Setler: 25-20, 25-17, 25-14
Süre: 73 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Bu sonuçla başkent ekibi namağlup 6. galibiyetini elde ederken İstanbul ekibi 3. kez mağlup oldu.