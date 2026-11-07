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Ziraat Bankkart, İstanbul Büyükşehir'i 3-0 yenerek namağlup 6. galibiyetini aldı

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Ziraat Bankkart, İstanbul Büyükşehir'i 3-0 yenerek namağlup 6. galibiyetini aldı
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Başkent ekibi bu sonuçla namağlup 6. galibiyetini alırken İstanbul ekibi 3. kez mağlup oldu.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Erkan Sarı, Eser Türkoğlu

Ziraat Bankkart: Hilmi Şahin, Clevenot, Vahit Emre Savaş, Nimir Abdelaziz, Efe Bayram, Ahmet Tümer (Berkay Bayraktar, Doruk Menemen, Erhan Hamarat)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor : Seganov, Aleksov, Ömer Furkan Dur, Teppan, Hamdi Erkan, Selim Yıldız (Batu Ercan Akbaba, Tuğrul Mansur Düzce, Cardoso, Batuhan Avcı, Selman Ateş, Halil İbrahim Kurt)

Setler: 25-20, 25-17, 25-14

Süre: 73 dakika

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Bu sonuçla başkent ekibi namağlup 6. galibiyetini elde ederken İstanbul ekibi 3. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA
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