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Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Meryem Tekol Pelenk

Ziraat Bankkart: Toniutti, Clevenot, Vahit Emre Savaş, Nimir Abdelaziz, Efe Bayram, Ahmet Tümer (Berkay Bayraktar, Gladyr, Ahmet Karataş, Ishikawa)

Galatasaray Madeş Mobilya: Maa, Efe Ramazan Mandıracı, Yiğit Savaş Kaplan, Can Koç, Maar, Alonso (Abdülsamet Yalçın, Fatih Yörümez, Cafer Kirkit, Gökçen Yüksel, Faik Samet Güneş, Doğukan Ulu)

Setler: 25-18, 25-23, 32-30

Süre: 104 dakika

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Galatasaray Madeş Mobilya'yı 3-0 yendi.

Bu sonuçla başkent ekibi ligde namağlup 8. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı takım ise 3. kez mağlup oldu.

Üçüncü setin sonlarında bir pozisyon sonrasında hakemle Ziraat Bankkart oyuncuları ve yedek bölümündekiler arasında gerginlik yaşandı. Tartışma sonrası maçın hakemi, Ziraat Bankkart Yardımcı Antrenör Alkan Samet Aydoğan'a sarı-kırmızı kart gösterdi.

Kaynak: AA