Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

SMS Grup Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek 18. galibiyetini aldı ve ligdeki liderliğini pekiştirdi. Galatasaray ise bu sezon 5. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: İsmail Yıldırım, İbrahim Acar

Galatasaray HDI Sigorta : Jaeschke, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Gökçen Yüksel, Alonso, Patry (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Doğukan Ulu, Wright, Tatarov)

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Abdelaziz, Clevenot, Emre Savaş (Berkay Bayraktar, Ahmet Karataş, Burakhan Tosun)

Setler: 17-25, 21-25, 22-25

Süre: 91 dakika (29, 28, 34)

Sms Grup Efeler Ligi'nin 21. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

Bu sonuçla bir maçı eksik Ziraat Bankkart, ligdeki 18. galibiyetini elde ederek liderliğe yükselirken sarı-kırmızılılar, 5. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin
