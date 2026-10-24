Ziraat Bankkart, Efeler Ligi'nde Altekma'yı 3-2 yenerek 2'de 2 yaptı

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Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Tolgacan Dinçer, Eser Türkoğlu

Ziraat Bankkart: Clevenot, Ahmet Tümer, Erhan Hamarat, Efe Bayram, Gladyr, Hilmi Şahin (Berkay Bayraktar, Toniutti, Vahit Emre Savaş, Burakhan Tosun)

Altekma: Niyazi Ulaş Dokumacı, Buculjevic, Young, Tuna Uzunkol, Oğuzhan Tarakçı, Ewert (Hüseyin Şahin, Zonca, Baha Akçagöz, Mehmet Boğaçhan Zambak, Berk Dilmenler)

Setler: 14-25, 25-21, 22-25, 25-15, 15-10

Süre: 123 dakika

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Altekma'yı 3-2 yendi.

Başkent ekibi bu sonuçla ligde 2'de 2 yaptı. İzmir ekibi ise ligde ilk mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA