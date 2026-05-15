Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi dörtlü finalleri başlıyor

İtalya'nın Torino şehrinde düzenlenecek 2026 Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi dörtlü finalleri yarın başlıyor. Türkiye'yi finallerde Ziraat Bankkart temsil edecek.

2026 Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi dörtlü finalleri öncesinde düzenlenen basın toplantısı, organizasyonda yer alan takımların kaptanları ve başantrenörlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 16-17 Mayıs 2026 tarihlerinde İtalya'nın Torino şehrinde düzenlenecek dörtlü final organizasyonunda Türkiye'yi Ziraat Bankkart temsil edecek. Finale İtalya'dan Sir Sicoma Monini Perugia, Polonya'dan PGE Projekt Warszawa ve Aluron CMC Warta Zawiercie takımları katılacak.

Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi dörtlü finalinde yarı finalde 16 Mayıs Cumartesi günü TSİ 21.30'da Polonya ekibi Aluron CMC Warta Zawiercie ile karşı karşıya gelecek.

2026 Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi dörtlü finallerinin maç programı şu şekilde:

16 Mayıs Cumartesi

TSİ 18.00 PGE Projekt Warszawa - Sir Sicoma Monini Perugia

TSİ 21.30 Aluron CMC Warta Zawiercie - Ziraat Bankkart

17 Mayıs Pazar

TSİ 18.00 Üçüncülük Maçı

TSİ 21.30 Final Maçı - İSTANBUL

