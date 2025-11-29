Haberler

Ziraat Bankkart, Alanya Belediyespor'u 3-1 ile Geçti

Ziraat Bankkart, Alanya Belediyespor'u 3-1 ile Geçti
Güncelleme:
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında Ziraat Bankkart, ON Hotels Alanya Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta setler 18-25, 21-25, 25-13, 17-25 sonuçlandı.

Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu

Hakemler: Halid Cerit, Ahmet Çenesiz

ON Hotels Alanya Belediyespor : Seganov, Furkan Dur, Saadat, Batuhan Avcı, Uğur Kılınç, Marshall (Zeka Çağatay Kır, Abdullah Çam, İrfan Çetinkaya, Beraat Batin Mergen)

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Nimir, Aykut Gedik (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun )

Setler: 18-25, 21-25, 25-13, 17-25

Süre: 101 dakika

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında Ziraat Bankkart, ON Hotels Alanya Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
