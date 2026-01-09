Haberler

Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Sloven ekibi ACH Volley'i setlerde 3-0 mağlup etti ve puanını 6'ya yükseltti.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında Ziraat Bankkart, deplasmada Sloven ekibi ACH Volley'i 3-0 yendi.

Ziraat Bankkart, Slovenya ekibiyle Lübliyana kentindeki Tivoli Arena'da karşı karşıya geldi.

Başkent temsilcisi karşılaşmayı 25-22, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazandı.

İlk hafta mücadelesinde Fransa temsilcisi Tours VB takımını 3-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'ne başlayan Ziraat Bankkart, ACH Volley deplasmanından da galip ayrılarak puanını 6'ya yükseltti.

