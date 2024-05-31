Üye Girişi
Haberler

Zıpkınla Balık Avı Avrupa-Afrika Şampiyonası'nda ilk gün yarışmaları sona erdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen 34. Erkekler ve 3. Kadınlar CMAS Zıpkınla Balık Avı Avrupa-Afrika Şampiyonası'nda ilk gün yarışmaları sonra erdi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen 34. Erkekler ve 3. Kadınlar CMAS Zıpkınla Balık Avı Avrupa- Afrika Şampiyonası'nda ilk gün yarışmaları sonra erdi.

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) iş birliğiyle Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen etkinlikte yarışmacılar, Marmara Adası açıklarında denize dalarak izin verilen balık türlerini zıpkınla avlamaya çalıştı.

Daha sonra Erdek'e bağlı kırsal Ocaklar Mahallesi'nde sporcuların konakladıkları otelin bahçesinde avlanan balıkların tartım işlemi gerçekleştirildi. Türkiye'nin de aralarında olduğu 18 ülkeden 113 sporcunun avladıkları balıklar tartılarak tür ve kilolarına göre sıralandı.

İlk gün yarışmalarında TSSF Zıpkınla Kadın ve Erkek Milli Takımı kendi kategorilerini birinci sırada tamamladı.

Yarışmada dereceye girenler iki günde toplayacakları puanlara göre yarın belirlenecek.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Afrika Spor Haberler

Erdoğan ve Özel'in 'görev onayı' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim

Erdoğan ve Özel'in "görev onayı" anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim

 ABD Başkanı Biden: İsrail, Hamas'a yeni bir kapsamlı ateşkes önerisi sundu

ABD Başkanı Biden: İsrail, Hamas'a yeni bir kapsamlı ateşkes önerisi sundu

 Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title