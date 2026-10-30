Zilan Ertem, Napoli'deki 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nda bronz madalya aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İtalya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli sporcu Zilan Ertem, kadınlar 48 kiloda bronz madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Napoli kentinde 36 ülkeden 275 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden Zilan Ertem, son 16 turunda İtalyan Elena Guarducci'yi yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Fransız Fina Pamedie Katendi Nzuzi'ye mağlup olan milli judocu, repesaj müsabakasında İspanyol Claudia Pla Belmonte'yi yenerek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Bronz madalya mücadelesinde Sırbistanlı Natalija Prolic'i mağlup eden Zilan Ertem, organizasyonu Avrupa üçüncüsü olarak tamamladı.

Kaynak: AA