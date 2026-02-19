Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Çinli sporcu Zhongyan Ning, sürat pateni erkekler bin 500 metre kategorisinde olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. ABD'li Jordan Stolz gümüş, Hollandalı Kjeld Nuis ise bronz madalya kazandı.

İtalya'daki organizasyonun 13. gününde sürat pateni erkekler bin 500 metre yarışı, Milano Sürat Pateni Stadı'nda yapıldı.

Zhongyan Ning, bir dakika 41.98 saniyelik derecesiyle altın madalyaya ulaştı. Olimpiyat rekoru da kıran Ning, oyunlardaki ilk madalyasını kazandı.

ABD'li Jordan Stolz, 0.77 saniye geride gümüş madalyayı boynuna taktı. Stolz, 500 ve bin metredeki şampiyonluklarının ardından Milano-Cortina 2026'daki üçüncü madalyasını aldı.

Hollandalı Kjeld Nuis ise 0.84 saniye farkla bronz madalyaya uzandı. Nuis, 3'ü altın olmak üzere kariyerindeki olimpiyat madalyası sayısını 4'e yükseltti.

