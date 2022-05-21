Zeytin, Develi'de oynanan maçları kaçırmıyor - Haberler

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Zeytin, Develi'de oynanan maçları kaçırmıyor

İhlas Haber Ajansı - Mahmut Kılınç - Spor
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- Zeytin, Develi'de oynanan maçları kaçırmıyor Kayseri'nin Develi ilçesinde 'Zeytin' isimli bir kedi, ilçede oynanan maçları kaçırmıyor.

- Zeytin, Develi'de oynanan maçları kaçırmıyor

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde 'Zeytin' isimli bir Kedi, ilçede oynanan maçları kaçırmıyor.

Kayseri Develi Stadı'nda oynanan maçlarda saha kenarında bekleyen zeytin isimli Kedi, futbolcuların saha dışına çıkarmasına rağmen geri dönüp bulunduğu yerden maçları seyrediyor. Son olarak Sindelhöyükspor ile Kocasinan Gençlikspor arasında yapılan müsabakada, maçın 40. dakikasında zeytin oyun sahası kenarına geldi. Keyifli bir şekilde saha kenarında yatan Kedi, bütün dikkatleri üzerine çekti.

Daha sonra Sindelhöyükspor futbolcularından Ubeyt Suvay, kedinin başını okşayarak dışarı çıkardı. Dışarı çıkarılan kedi kısa süre sonra sahaya dönerek aynı yerine yatarken, kedinin sahaya girmesinden 2 dakika sonra Sindelhöyükspor bir gol attı.

İhlas Haber Ajansı / Mahmut Kılınç - Spor

Kayseri, Develi, Zeytin, kedi, Spor, Haberler

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