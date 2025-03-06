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Zeynep Yıldırgan Milli Takıma Davet Edildi

Zeynep Yıldırgan Milli Takıma Davet Edildi
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Düzceli halter sporcusu Zeynep Yıldırgan, Peru'da gerçekleştirilecek Halter Yıldızlar Dünya Şampiyonası için milli takım hazırlık kampına davet edildi. Zeynep, Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluk elde etmişti.

DÜZCE(İHA) – Düzceli sporcu Zeynep Yıldırgan Peru'da yapılacak olan Halter Yıldızlar Dünya Şampiyonası için milli takım hazırlık kampına davet edildi.

Zeynep Yıldırgan milli takıma davet edildi. 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında Denizli'de düzenlenen Genç A-B Kızlar Halter Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olan Düzceli halter sporcusu Zeynep Yıldırgan, Peru'da yapılacak olan Halter Yıldızlar Dünya Şampiyonası için milli takım hazırlık kampına davet edildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, "Sporcumuz Zeynep Yıldırgan'ı tebrik eder, dünya şampiyonasında başarılar dileriz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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