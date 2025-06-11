Zeynep Yiğit, Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonu Oldu
Eskişehirli sporcu Zeynep Yiğit, Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda sağ kolda şampiyon, sol kolda ise ikincilik elde etti. 17 yaşındaki Yiğit, Romanya'daki müsabakalardan büyük bir başarı ile döndü.
Eskişehir'de yaşayan sporcu Zeynep Yiğit, Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda sağ kolda şampiyon olurken, sol kolda ise Avrupa ikincisi oldu.
Eskişehir'de yaşayan 17 yaşındaki Zeynep Yiğit, Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'na katılmak için Romanya'nın Cluj-Napoca kentine gitti. Yiğit, antrenörü Murat Cırık, birlikte U18 kızlar 60 kilogram kategorisinde mücadele etti. Müsabakalardan aldığı sonuç ile sol kolda Avrupa ikincisi, sağ kolda ise Avrupa şampiyonluğunu elde eden Zeynep yiğit, büyük mutluluk yaşadı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor