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Zeynep Sönmez, Wuhan Açık'ta Putintseva'ya 2-1 yenilerek ilk turda elendi

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Zeynep Sönmez, Wuhan Açık'ta Putintseva'ya 2-1 yenilerek ilk turda elendi
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Çin'de düzenlenen WTA 1000 düzeyindeki Wuhan Açık'ta ana tablodaki ilk tur maçında Kazak Yulia Putintseva'ya 7-6, 3-6 ve 5-7'lik setlerle 2-1 yenilerek elendi. Dünya sıralamasının 59'uncu sırasındaki Sönmez, turnuvaya ilk turda veda etti.

(ANKARA) - Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Çin'de düzenlenen WTA 1000 düzeyindeki Wuhan Açık'ta ilk turda elendi.

Dünya sıralamasının 59'uncu sırasında bulunan milli tenişçi Zeynep Sönmez, Wuhan'da düzenlenen WTA 1000 düzeyindeki turnuvanın elemelerinde başarılı olduktan sonra ana tabloda ilk tur maçına çıktı.

Dünya sıralamasının 79'uncu sırasında bulunan Kazak sporcu Yulia Putintseva ile karşılaşan Sönmez, maçı 7-6, 3-6 ve 5-7'lik setlerle 2-1 kaybetti.

Kaynak: ANKA
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