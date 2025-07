Zeynep Sönmez, Wimbledon'da Tarihi Bir Başarıya İmza Attı

Wimbledon Tenis Turnuvası'na 3. turda veda eden milli sporcu Zeynep Sönmez, ilk kez ana tabloda mücadele ettiği organizasyondan önemli tecrübelerle ayrıldığını belirterek, "Hayallerime çok uzak olmadığımı, böyle adım adım gidersem hayallerime ne kadar yakın olduğumu görmüş oldum." dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 3. turunda karşılaştığı Rus rakibi Ekaterina Aleksandrova'ya 2-0 (3-6, 6-7) yenilerek organizasyona veda eden milli tenisçi Zeynep Sönmez, maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Zeynep Sönmez, hem kendisinin hem de rakibi Aleksandrova'nın çok iyi bir oyun ortaya koyduğunu belirterek, rakibinin bazı kritik anlarda daha iyi oynadığını ve daha tecrübeli bir oyuncu olduğunu ifade etti.

Açık dönemde bir grand slam turnuvasında üçüncü tura çıkan ilk Türk tenisçi olan Zeynep Sönmez, bu başarıya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bence gayet güzel bir başarı. Üçüncü tur Türkiye'de bir ilk. Yoluma devam edeceğim. İyi diyebileceğim 3 maç oynadım. Eksikliklerimi görmüş oldum. Geliştirmem gereken yanlarımı gördüm ve kendi adıma potansiyelimi, neler yapabileceğimi de görmüş oldum. Bu yüzden kendim ve takımım adına bu yolda hiç pes etmeden gittiğimiz için çok mutluyum. Elimizden gelenin en iyisini yapıp devam etmeye çalışacağız."

Milli tenisçi, ileriye dönük hedeflerine ilişkin ise "Hep dünümden daha iyi olmaya çalışıyorum. Daha önce çok kez söyledim; kendime rakamsal ya da somut hedefler koymuyorum. İnsan olarak da oyuncu olarak da kortta duruş olarak da tenis olarak da her zaman bir önceki günümden daha iyi olmaya çalışıyorum." dedi.

Bu turnuvanın kendisi için çok özel olduğunu vurgulayan 23 yaşındaki sporcu, "İlk kez ana tabloda yer aldım. Destek çok güzeldi, atmosfer çok güzeldi. Benim için çok eğlendiğim bir turnuva oldu." diye konuştu.

Zeynep Sönmez, buradaki turnuvadan çıkardığı mesajın ne olduğu sorusuna, "Hayallerime çok uzak olmadığımı, böyle adım adım gidersem hayallerime ne kadar yakın olduğumu görmüş oldum." yanıtını verdi.

Milli tenisçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Grand slam ikinci haftaları, çeyrek finaller, yarı finaller, finaller, şampiyonluklar neden olmasın? Sonuçta bunları yapan diğer insanların da iki kolu ve bacağı var. Her şey mümkün. Burada ilk 20 oyuncuya karşı oynadım. Hedeflerime uzak değilim, bunu görmüş oldum. Bu da beni çok mutlu ediyor."

Zeynep Sönmez, bugün verdiği mücadelenin ardından takımıyla maçla ilgili bir değerlendirme yapacaklarını, ardından bir süre dinleneceğini, ailesi ve sevdikleriyle vakit geçireceğini sözlerine ekledi.

Milli tenisçinin annesi: "Gurur ve mutluluk duyuyoruz"

Milli tenisçinin annesi Esra Özdoğan, maçın ardından yaptığı açıklamada, kızının gelecek hafta da farklı bir turnaya katılacağını belirterek, "Mücadeleye ve çalışmaya devam. Bir tenisçi için her hafta her şey yeniden başlıyor. O yüzden mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Zeynep'in başarısından dolayı gurur ve mutluluk duyduklarını dile getiren anne Özdoğan, şunları söyledi:

"Sonuç odaklı değiliz. Her zaman her maç, her puan bizim için hep gelişim gerektiren bir şey. Zeynep'in gelişmesi bizim için önemli. Mentalinin, oyununun gelişmesi ve bir sonraki maçta daha güçlü bir şekilde geri gelmesi bizim için önemli. O yüzden benim için önemli olan onun sahada keyif alıyor olması, mutlu olması."

Büyükelçi Ertaş: "Zeynep bize tarihi bir mutluluk yaşattı"

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve eşi Sevcan Ertaş da milli tenisçi Zeynep Sönmez'in mücadelesini yerinden izledi.

Ertaş, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Zeynep bize tarihi bir mutluluk yaşattı. Öncelikle kendisiyle gurur duyduğumuzu vurgulamak isterim. Canı sağ olsun. Daha önümüzde uzun yıllar var." ifadelerini kullandı.

Milli tenisçinin gelecek yıl da Wimbledon ve diğer organizasyonlarda Türkiye'yi çok iyi temsil etmeye devam edeceğine inandıklarını aktaran Ertaş, şunları söyledi:

"Onun sayesinde sadece Türk tenisi için değil, Türk sporu için de tarihi günler yaşadık. İlk defa bir sporcumuz, Wimbledon'da 3. tura yükseldi. Bu ilk defa oldu. Netice itibarıyla Wimbledon bütün dünyada 2 milyar insana ulaşıyor. Sadece tenisçimizi değil, esasında ülkemizi sayesinde tanıtıyoruz, onunla gurur duyuyoruz. Bu gururu bize yaşattığı için kendisine, ailesine, hocalarına, federasyonumuza, burada emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olsun, var olsun."

Büyükelçi Ertaş, herkesi tenis dahil sporun her alanına destek vermeye davet ederek, "Özellikle Wimbledon'da bence şeytanın bacağını kırdık. Bundan sonraki yıllarda daha büyük bir mevcudiyet sergilemeyi ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.