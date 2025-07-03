Zeynep Sönmez Wimbledon'da Çiftlerde İkinci Tura Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da, tek kadınlarda üçüncü tura çıkarak tarihi bir başarıya imza atan Zeynep Sönmez, çiftlerde de yoluna devam ediyor. Rus partneri Polina Kudermetova ile birlikte ikinci tura çıkmayı başardı.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda üçüncü tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi olan Zeynep Sönmez, Wimbledon'da çiftlerde de yoluna devam ediyor.

Zeynep, Rus partneri Polina Kudermetova ile Çekyalı ikili Miriam Skoch ve Marketa Vondrousova'yı 7-5, 2-6 ve 7-5'lik setlerle yenerek kadınlar çiftlerde ikinci tura çıkmaya hak kazandı.

Zeynep-Kudermetova ikilisi, cumartesi günü oynanacak ikinci tur mücadelesinde Kanadalı Gabriela Dabrowski ve Yeni Zelandalı Erin Routliffe ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu

Milyonların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu'nun ofisinin satış ilanı apar topar yayından kaldırıldı

Ortalığı karıştıran ilan apar topar yayından kaldırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.