Zeynep Sönmez Wimbledon'da Çiftlerde İkinci Tura Yükseldi

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda üçüncü tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi olan Zeynep Sönmez, Wimbledon'da çiftlerde de yoluna devam ediyor.

Zeynep, Rus partneri Polina Kudermetova ile Çekyalı ikili Miriam Skoch ve Marketa Vondrousova'yı 7-5, 2-6 ve 7-5'lik setlerle yenerek kadınlar çiftlerde ikinci tura çıkmaya hak kazandı.

Zeynep-Kudermetova ikilisi, cumartesi günü oynanacak ikinci tur mücadelesinde Kanadalı Gabriela Dabrowski ve Yeni Zelandalı Erin Routliffe ile karşılaşacak.