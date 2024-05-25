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Zeynep Sönmez, Roland Garros'ta ana tabloya ulaştı

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Türk tenisçi Zeynep Sönmez, Roland Garros elemelerini geçerek ana tabloya katıldı. İlk turda Amerikalı tenisçi Emma Navarro ile karşılaşacak olan Sönmez, maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk kez katıldığı Roland Garros'ta elemelerin üç turunu da geçerek ana tabloya ulaşan Zeynep Sönmez'in ana tablo ilk turda rakibi dünya 24 numarası Amerikalı tenisçi Emma Navarro oldu.

22 yaşında klasmanın 157. basamağında yer alan milli tenisçi Zeynep Sönmez Paris'te düzenlenen Roland Garros'un elemelerinde ilk turda 236 numaradaki Sırp raket Dejena Radanovic'i 6-3, 6-2, ikinci turda dünya eski 29 numarası klasmanın 104. basamağındaki Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'i 6-7, 6-3, 6-4, üçüncü turda ise 126 numaralı Hırvat raket Jana Fett'i 7-6, 6-3 mağlup etmişti. Adını ana tabloya yazdıran Sönmez, tenis tarihinde Grand Slam düzeyinde bu seviyeye ilerleyen 5. Türk raket olmuştu.

Ana tablo ilk tur karşılaşması öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sönmez, "Eleme karşılaşmalarında her maç bir önceki maçtan daha iyi oynadığımı düşünüyorum. Takımımla iyi bir taktik ve planla çıktık, bunu da iyi bir şekilde uyguladım" dedi.

Bir önceki Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde üç tur ilerleyen fakat elemelerin final turunda mağlup olan Zeynep, bu kez ana tablo oynayabileceği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Zeynep, "Avustralya'da da iyi bir tenis oynamıştım ama talihsiz bir sakatlığım olmuştu. Buraya daha sağlıklı bir şekilde geldim ve maç maç gitmeyi düşündüm hep. Bunun sonucunu da burada alabildiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

Pazartesi veya Salı günü gerçekleşecek Emma Navarro karşılaşması için de değerlendirmelerde bulunan Zeynep, "Kendisi çok iyi tanıdığım bir oyuncu değil. Ama maça birkaç gün var. O yüzden rakibimin maçlarını izleyip buna göre taktiksel bir plan oluşturabiliriz. Ana tabloda kolay bir kura olmayacağını biliyordum. Umarım iyi bir tenis oynarım ve maçın sonunda gülen taraf ben olurum. Herkese destekleri için çok teşekkür etmek istiyorum. Türk kadınını ve Türk bayrağını en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Maç günümde de desteğinizi görmek benim için çok kıymetli olacak, hepinizin desteğini bekliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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