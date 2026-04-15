Zeynep Sönmez, tarihi galibiyetle ikinci turda

Milli sporcu Zeynep Sönmez, Almanya'daki Porsche Tennis Grand Prix'inde dünya 8 numarası İtalyan Jasmine Paolini'yi 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi. Bu, Sönmez'in kariyerinde dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan bir oyuncuyu yenme başarısı gösterdiği ilk kez.

Stuttgart kentinde toprak zeminde gerçekleştirilen WTA 500 düzeyindeki turnuvada, Zeynep Sönmez büyük bir başarıya imza attı.

Paolini karşısında iyi bir performans sergileyen dünya 79 numarası Zeynep, 6-2'lik setlerle güçlü rakibini 2-0 mağlup etti.

Milli sporcu, ikinci turda dünya 25 numarası Kanadalı Leylah Fernandez ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Bir okul saldırısı da Maraş'ta! Ölü ve yaralılar var
Altın fiyatlarında 4 hafta sonra bir ilk

Altında 4 hafta sonra bir ilk
'Sıkıldım' diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

"Sıkıldım" diyerek boşanmıştı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
Antalya'da sıcak havayı gören Rus turistler plajlara akın etti

Görüntü bugün kaydedildi
Altın fiyatlarında 4 hafta sonra bir ilk

Altında 4 hafta sonra bir ilk
Gülistan Doku'nun ablası kardeşinin neden öldürüldüğünü açıkladı

Gülistan bu yüzden mi öldürüldü? Abla bu iddiayı ilk kez dile getirdi
Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti