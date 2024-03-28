Zeynep Sönmez, Megasaray Hotels Açık'ta çeyrek finale yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından Antalya'da düzenlenen Megasaray Hotels Açık'ta çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Megasaray Tenis Akademi kortlarında gerçekleşen "WTA 125" kategorisindeki organizasyonda Sönmez, Alman raket Ella Seidel'i 2 saat 4 dakika süren mücadele sonunda yenerek, adını çeyrek finale yazdırdı.

Milli tenisçi, çeyrek finalde Japon raket Moyuka Uchijima ile yarın saat 11.00'de karşılaşacak.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, maçtan sonra yaptığı açıklamada, çok büyük bir heyecan yaşadıklarını belirterek, "19 yaşında çok yetenekli bir sporcuya karşı milli sporcumuz Zeynep Sönmez'in maçı vardı ve 6 ay önce yenildiği bir sporcuyla oynayacaktı. Bizim için çok önemli, çok anlamlı bir maçtı. Zeynep kendi ülkemizde hem olimpiyatları hedefleyen bir sporcu olarak hem de rövanş alabilmek için korta çıkıyordu. Çok çekindiğimiz bir rakipti işin doğrusu ve bu maça da yansıdı. Üç sette kazandık. Ama Zeynep Allah nazardan saklasın harika bir maç ortaya koydu. Harika bir mücadele ortaya koydu. Hepimizi sevindirdi, Allah yolunu açık etsin." değerlendirmesinde bulundu.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez ise dünkü maçı uzun sürdüğü için mücadeleye biraz daha yorgun başladığını kaydederek, "Maç ilerledikçe açıldım. Geçen senenin sonunda yenildiğim bir oyuncuydu. O yüzden bu sefer biraz daha farklı bir taktikle çıktık. İyi de işlediğini düşünüyorum. Çok da yetenekli ve genç bir oyuncu. Geleceğinin çok parlak olduğundan çok eminim. Bugün kazanabildiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.