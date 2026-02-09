Haberler

Zeynep Sönmez, Katar Açık Tenis Turnuvası'na ilk turda veda etti

Güncelleme:
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 düzeyindeki Katar Açık'ta Yunan Maria Sakkari'ye karşı oynadığı ilk tur maçında 6-1 ve 6-3'lük setlerle mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 düzeyindeki kadınlar tenis turnuvası Katar Açık'ın ilk turunda elendi.

Başkent Doha'daki organizasyonun ilk turunda Zeynep, Yunan Maria Sakkari ile karşılaştı.

Dünya 85'incisi milli sporcu, sıralamanın 52. basamağındaki rakibi karşısında 6-1 ve 6-3'lük setlerle mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
