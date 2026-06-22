Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kariyer rekoru kırdı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kariyerinin en iyi derecesini elde ederek kadınlar dünya sıralamasında 54'üncülüğe yükseldi.

Milli sporcu, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) haftalık güncellenen klasmanında 7 basamak birden yükseldi. Zepnep Sönmez, son katıldığı organizasyon olan WTA 250 düzeyindeki Nottingham Açık'ta 2. tura çıkmıştı. 24 yaşındaki sporcu, böylece kariyer rekorunu kırmış oldu.

Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi ünvanının sahibi Zeynep, rekorunu geliştirerek 54'üncü sıraya yerleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı