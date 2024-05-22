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Zeynep Sönmez Fransa Açık elemelerinde final turuna yükseldi

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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık elemelerinde Belaruslu rakibi Aliaksandra Sasnovich'i yenerek final turuna çıktı.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık (Roland Garros) elemelerinde karşılaştığı Belaruslu rakibi Aliaksandra Sasnovich'i 2-1 yenerek final turuna yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kadınlar dünya sıralamasının 157. sırasındaki Zeynep Sönmez, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın elemelerindeki ikinci turda klasmanının 104. sırasındaki Belaruslu Aliaksandra Sasnovich ile karşı karşıya geldi. Milli tenisçi, mücadeleyi 6-7, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 kazanarak tur atladı.

Kariyerinde ilk kez Roland Garros elemelerine katılan 22 yaşındaki tenisçi, final turunda dünya 126 numarası Hırvat Jana Fett'le ana tabloya kalabilmek için yarın karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Zeynep Sönmez Fransa Tenis Spor Güncel Haberler

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