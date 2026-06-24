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Zeynep Sönmez, Eastbourne Açık'ta çeyrek finale çıktı

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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Eastbourne Açık 2. turunda rakibi Sara Bejlek'in sakatlık nedeniyle çekilmesiyle hükmen galip gelerek çeyrek finale çıktı.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, tek kadınlar kategorisinde katıldığı Eastbourne Açık'ın 2. turunda Çek rakibi Sara Bejlek'in turnuvadan çekilmesiyle çeyrek finale yükseldi.

Dünya sıralamasının 54. basamağındaki Zeynep'in, İngiltere'nin Eastbourne kentindeki turnuvada karşılaşacağı klasmanın 45 numarası Bejlek, sakatlığı sebebiyle korta çıkamadı.

Hükmen galip gelen Zeynep, WTA 250 düzeyindeki organizasyonda adını çeyrek finale yazdırdı.

24 yaşındaki milli tenisçi, sonraki turda 3 numaralı seribaşı Jelena Ostapenko ile Panna Udvardy arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
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