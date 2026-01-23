Haberler

Milli Tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'a 3'üncü turda veda etti

Milli Tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'a 3'üncü turda veda etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta Kazak rakibi Yulia Putintseva'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Gençlik ve Spor Bakanı, Zeynep'in performansını kutladı.

MİLLİ tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya'nın Melbourne kendindeki sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık 3'üncü tur maçında karşılaştığı Kazakistanlı rakibi Yulia Putintseva'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Zeynep Sönmez istediği gibi başlayamadığı ilk seti 6-3 kaybetti. İkinci sette Zeynep Sönmez geriden geldiği seti, tie-break'e taşıdı. Karar oyununu sonucunda seti 7-6 kazanan Zeynep maçta skoru 1-1'e getirdi. Son seti 6-3 ve maçı da 2-1 kazanan Putintseva 4'üncü tura yükselirken Zeynep turnuvaya veda etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla milli tenisçiyi kutladı.

Bakan Bak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bize yaşattığın heyecan ve gurur için teşekkürler Zeynep Sönmez!

Azminle, mücadelenle ve son ana kadar ortaya koyduğun performansla bir kez daha tarih yazdığın için seninle GURUR DUYUYORUZ!"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var

Dev şirkete şafak operasyonu! Kayyum atandı, gözaltılar var
Borsa İstanbul'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı

Borsa İstanbul'da tarihi rekor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı

Öldürdükleri insanlara yaptıkları kan dondurdu
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı

Tekme tokat döverken haykırmıştı! Komutanın kim olduğu anlaşıldı
Günler sonra ortaya çıkan görüntü! Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek

Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı fark yerdik' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı fark yerdik" diyor
Berke Özer, 35. saniyede gol yedi

Bunu hiç beklemiyordu! Milli yıldızımıza büyük şok