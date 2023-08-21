Zeynep Şeyma Arslan Türkiye şampiyonu oldu

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Osman Bayraktar Sezonu Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nda Düzceli sporcusu Zeynep Şeyma Arslan şampiyon oldu.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Osman Bayraktar Sezonu Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nda Düzceli sporcusu Zeynep Şeyma Arslan şampiyon oldu.

15-17 Ağustos 2023 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kastamonu'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayraktar Sezonu Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nda Düzce sporcusu Zeynep Şeyma Arslan büyük başarı elde etti.

Zeynep Şeyma Arslan, Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayraktar Sezonu Oryantiring Türkiye Şampiyonası Yıldız Kızlarda birinci olarak şampiyon oldu. - DÜZCE