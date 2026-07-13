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Eskişehir'den Zeynep Özkara, Balkan Şampiyonu oldu

Eskişehir'den Zeynep Özkara, Balkan Şampiyonu oldu
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Eskişehirli atlet Zeynep Özkara, Romanya'da düzenlenen U20 Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 800 metrede Balkan şampiyonu oldu.

U20 Balkan Atletizm Şampiyonası'na Eskişehir'den katılan Zeynep Özkara, Balkan Şampiyonu oldu.

Şampiyona, 11 ülkenin katılımıyla Romanya'nın Craiova kentinde düzenlendi. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sporcusu Zeynep Özkara, şampiyonaya katıldı. Sergilediği performansla 800 metre branşında Sırp rakibini geride bırakarak Balkan Şampiyonu olan Özkara, önemli bir başarıya imza attı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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