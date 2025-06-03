Zeynep Naz Kahvecigil, Balkan Şampiyonası'nda İkincilik Elde Etti

Zeynep Naz Kahvecigil, Balkan Şampiyonası'nda İkincilik Elde Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisarlı sporcu Zeynep Naz Kahvecigil, Karadağ'ın Bar kentinde düzenlenen 29. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda Yıldız Kızlar Kata kategorisinde ikinci olarak Afyonkarahisar'ın gururu oldu. Daha önce Türkiye şampiyonu unvanını kazanmış olan Kahvecigil, bu turnuvada gösterdiği başarıyla Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandırdı.

Karadağ'ın Bar kentinde düzenlenen 29. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda Afyonkarahisarlı sporcu

Zeynep Naz Kahvecigil ikinci oldu.

Şemsettin Karahisari Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Zeynep Naz Kahvecigil, Yıldız Kızlar Kata kategorisinde Balkan ikincisi olarak Afyonkarahisar'ın gururu oldu. Daha önce Türkiye şampiyonu olarak Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan Kahvecigil, Karadağ'daki şampiyonada da üstün bir performans sergileyerek adını Balkan ikinciliğiyle tarihe yazdırdı. Bu önemli başarıyla Kahvecigil, Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandırdı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi! Tekini 6 bin 500 liraya satıyor

Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ünlü oyuncudan radikal karar! İstanbul'u terk ediyor
Jose Mourinho, Mario Branco'ya veda etti

Mourinho'dan ayrılık sonrası veda mesajı
Türkiye'nin tahıl ambarında korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı

Korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı, derinlik 5 metre
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil

Tatil fotoğrafları şok etkisi yarattı: Dünya Arda'ya henüz hazır değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda enerji konusunda müjdelerimiz olacak

Kabine sonrası heyecanlandıran açıklama: Yakında müjdelerimiz olacak
Trafikte çılgına dönen İlker Aksum'dan ağır küfür ve hakaret!

Ünlü oyuncu trafikte tartıştığı şoföre küfürler savurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.