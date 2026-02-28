Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Zeren Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Zeren Spor ligdeki toplam 19. galibiyetini elde ederken, Aydın ekibi ise 19. kez kaybetti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Tuncay Kandemir, Vedat Kırçova

Zeren Spor : Eylül Karadaş, Uzelac, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Gatina, Beyza Arıcı (Ceren Önal, Özlem Güven, Şeyma Ercan Küçükaslan, Malinov)

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Mijatovic, Beliz Başkır, Gizem Mısra Aşçı, Grajber, Seher Aksoy, Tikhomirova (Gizem Çerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Fatma Şekerci, Hilal Kocakara, Selen Köse, Bilge Paşa)

Setler: 25-16, 22-25, 25-16, 25-18

Süre: 106 dakika (23, 28, 29, 26)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Zeren Spor, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Bu sonuçla, Başkent ekibi ligdeki 19. galibiyetini elde etti. Aydın takımı ise 19. kez mağlup oldu.

