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Zeki Öztürk, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığına Aday Oldu

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Zeki Öztürk, Türkiye Atletizm Federasyonu başkanlığına adaylığını duyurdu. Amacı, Türk atletizmini ulusal ve uluslararası alanda daha ileriye taşımak ve atletizmi geniş kitlelere yaymak.

- Zeki Öztürk, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığına adaylığını açıkladı

ANKARA - Türkiye Atletizm Federasyonu başkanlığına adaylığını açıklayan Zeki Öztürk, "Türk atletizminin ulusal ve uluslararası arenada hak ettiği yere ulaşabilmesi için gerekli tüm adımları atma kararlılığındayım" dedi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısı 31 Ekim 2024 tarihinde düzenlenecek. Genel Kurul öncesi Zeki Öztürk, federasyon başkanlığına adaylığını açıkladı. Önceliğinin atletizm sporunun daha geniş kitlelere yayılması olduğunu belirten Öztürk, "Bugün, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığına adaylığımı sizlerin huzurunda büyük bir onur ve heyecanla açıklıyorum. Türk atletizminin ulusal ve uluslararası arenada hak ettiği yere ulaşabilmesi için gerekli tüm adımları atma kararlılığındayım. Bu göreve talip olurken, en büyük önceliğim atletizm sporunun ülkemizde daha geniş kitlelere yayılması, altyapının güçlendirilmesi ve sporcularımızın dünya çapında daha büyük başarılar elde etmesidir. Aynı zamanda, genç yeteneklerin keşfedilmesi ve onlara destek sağlanması hususunda da önemli projeler geliştirmeyi hedefliyorum.

Türk sporunun geleceğine katkıda bulunmak amacıyla, bugüne kadar edindiğim tecrübeleri ve bilgi birikimimi federasyonumuzun hizmetine sunmak istiyorum. Tüm bu hedeflere ulaşmak için sporcularımız, antrenörlerimiz, kulüplerimiz ve federasyon çalışanlarımızla birlikte uyum içinde çalışarak, Türk atletizmini daha ileriye taşımak için var gücümle çalışacağım. Bu süreçte desteğinizi ve iş birliğinizi bekliyor, hep birlikte atletizmde yeni başarılara imza atacağımıza olan inancımı paylaşmak istiyorum.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nu, sadece ülkemizin değil, dünya çapında da saygın bir konuma ulaştırmak amacıyla çıktığım bu yolda, tüm paydaşlarımızla birlikte yürümek için hazır ve kararlıyım" ifadelerini kullandı.

Zeki Öztürk, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığına Aday Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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