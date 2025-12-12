Haberler

Zeki Murat Göle'den Fener taraftarını mest eden istatistik

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta maçında Fenerbahçe, Norveç temsilcisi Brann'ı 4-0'lık skorla yendi. Cezalı olan Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun yerine takımı sahaya süren Zeki Murat Göle, etkili performansıyla dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, bu sezon Göle yönetiminde çıktığı iki maçta da ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Norveç temsilcisi Brann'ı 4-0 mağlup etti.
  • Zeki Murat Göle'nin takımın başında çıktığı iki maçta da Fenerbahçe ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
  • Fenerbahçe, Zeki Murat Göle yönetiminde Gençlerbirliği ve Brann karşılaşmalarında ilk yarıda rakiplerine gol şansı tanımadı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Norveç temsilcisi Brann'ı 4-0 mağlup ederek dikkat çekici bir galibiyete imza attı. Sarı-lacivertlilerde cezalı olan Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun yerine takımın başında sahaya çıkan Zeki Murat Göle, performansıyla öne çıktı.

İLK YARI 3-0 BİTTİ

Karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde kapatan Fenerbahçe, bu skorla Zeki Murat Göle yönetiminde yine etkili bir başlangıç yaptı. Yardımcı antrenör Göle, bu sezon Fenerbahçe'nin başında çıktığı ikinci maçta da ilk yarıyı 3-0'lık üstünlükle tamamladı.

İKİ MAÇ, AYNI SENARYO

Zeki Murat Göle'nin takımın başında yer aldığı karşılaşmalarda ortaya çıkan tablo dikkat çekti. Bu sezon sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamlarken, Brann deplasmanında da devreye aynı skorla üstün girdi. İki maçta da ilk yarılarda rakiplere gol şansı tanımayan Fenerbahçe, tempolu ve baskılı oyunuyla fark yarattı.

Sarı-lacivertlilerin Avrupa'da aldığı bu galibiyet, hem puan tablosu hem de takımın özgüveni açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
title