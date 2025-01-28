Üye Girişi
Haberler
Halit Ergül'ün damadı kendini böyle savundu: İkaz butonlarına basamadım

Tutuklanan damadın ilk ifadesi: İkaz butonlarına basamadım
Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan toplantıya damga vuran otel yangını resti
Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı

Meclis'te Öcalan'ın mesajını paylaştı
Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia

"Ağzından aktarıyorum" diyen Özel'den kabineyi karıştıracak iddia

Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye'ye geri dönüyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağ bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. 27 yaşındaki sağ bek, daha önce de sarı-kırmızılıların gündemine gelmişti. Zeki, bu transferin gerçekleşmesi halinde ilk kez Süper Lig'de forma giymiş olacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i yeniden gündemine aldı.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALIK

İtalyan basınından Nicolo Schira'nın haberine göre; Galatasaray, sağ bek transferi için Zeki Çelik için bir kez daha harekete geçti. Habere göre; Roma'nın sağ beke Ajax'tan Devyne Rensch'i transfer etmesinden sonra sarı-kırmızılılar, Zeki'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

İLK KEZ SÜPER LİG'DE OYNAYACAK

Zeki Çelik, Galatasaray'a transfer olması halinde kariyerinde bir ilki yaşayacak. Zeki, daha önce Türkiye'de Bursaspor, Bursa Nilüfer ve İstanbulspor formalarıyla Süper Lig haricinde tüm profesyonel liglerde forma giydi. 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a imza atarsa ilk kez Süper Lig'de oynayacak.

SEZON PERFORMANSI

Zeki Çelik, bu sezon Roma formasıyla 27 resmi maça çıktı. 27 yaşındaki milli futbolcu, bu karşılaşmalarda gol atamazken 1 asistlik performans gösterdi. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Zeki'nin İtalyan ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ZEKİ'NİN KARİYERİ

Bursaspor altyapısından yetişen Zeki Çelik, 2016 yazında 1.25 milyon euroya İstanbulspor'un yolunu tuttu. Zeki, sarı-siyahlılarda 2. Lig ve 1. Lig'de gösterdiği performansla Süper Lig'e adım atmadan 2018 yaz transfer döneminde Fransa Lige 1 takımlarından Lille'e 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında imza attı. Fransa'da unutulmaz bir lig şampiyonluğu yaşayan milli sağ bek, 2022 yazında ise 7.4 milyon euroya İtalya Serie A ekibi Roma'ya transfer oldu.

Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye'ye geri dönüyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Ozan Akbaba'dan şoke eden itiraf: Sıla'dan dayak yedim
img

Tolga Karel'den Ayşe Barım hakkında peş peşe paylaşımlar
img

Meclis'te Öcalan'ın mesajını paylaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı

AK Partili eski bakan artık CHP'li! Nedenini de tek cümlede anlattı
Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı

'Yalan tanıklık' soruşturmasına neden olan ifadeler ortaya çıktı
Survivor şampiyonu Nefise, ünlü isme ilan-ı aşk etti: Flört teklifi alsam boşanırım

Nefise, "Böyle bir erkek yok" diyerek ünlü isme ilan-ı aşk etti
Müge Anlı, altı çocuk yapıp dördünü yurda veren adama ateş püskürdü: Spermlerini saça saça geziyor

Duyduklarına isyan etti: Bu adam spermlerini saça saça geziyor
Protestolarla yangın yerine dönen Sırbistan'da Başbakan Vucevic istifa etti

15 kişinin öldüğü facia sonrası başlayan protestolar başbakan devirdi
Dubai çikolatasını tahtından etti

Dubai çikolatasını tahtından etti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.