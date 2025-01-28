Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye'ye geri dönüyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i yeniden gündemine aldı.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALIK

İtalyan basınından Nicolo Schira'nın haberine göre; Galatasaray, sağ bek transferi için Zeki Çelik için bir kez daha harekete geçti. Habere göre; Roma'nın sağ beke Ajax'tan Devyne Rensch'i transfer etmesinden sonra sarı-kırmızılılar, Zeki'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

İLK KEZ SÜPER LİG'DE OYNAYACAK

Zeki Çelik, Galatasaray'a transfer olması halinde kariyerinde bir ilki yaşayacak. Zeki, daha önce Türkiye'de Bursaspor, Bursa Nilüfer ve İstanbulspor formalarıyla Süper Lig haricinde tüm profesyonel liglerde forma giydi. 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a imza atarsa ilk kez Süper Lig'de oynayacak.

SEZON PERFORMANSI

Zeki Çelik, bu sezon Roma formasıyla 27 resmi maça çıktı. 27 yaşındaki milli futbolcu, bu karşılaşmalarda gol atamazken 1 asistlik performans gösterdi. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Zeki'nin İtalyan ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ZEKİ'NİN KARİYERİ

Bursaspor altyapısından yetişen Zeki Çelik, 2016 yazında 1.25 milyon euroya İstanbulspor'un yolunu tuttu. Zeki, sarı-siyahlılarda 2. Lig ve 1. Lig'de gösterdiği performansla Süper Lig'e adım atmadan 2018 yaz transfer döneminde Fransa Lige 1 takımlarından Lille'e 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında imza attı. Fransa'da unutulmaz bir lig şampiyonluğu yaşayan milli sağ bek, 2022 yazında ise 7.4 milyon euroya İtalya Serie A ekibi Roma'ya transfer oldu.