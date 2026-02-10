Zeki Çelik'li Roma, Semih Kılıçsoy'lu Cagliari'yi devirdi
İtalya Serie A'nın 24. haftasında Roma, evinde Cagliari'yi 2-0 yendi ve puanını 46'ya çıkardı. Maçın golleri 25. ve 65. dakikalarda Malen'den geldi. İkinci golde millî futbolcu Zeki Çelik'in asisti dikkat çekti. Cagliari forması giyen Semih Kılıçsoy 73 dakika sahada kalırken, Roma'da Zeki Çelik mücadeleyi 90 dakika tamamladı. Cagliari ise 28 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın 24. haftasında Roma, sahasında Cagliari'yi konuk etti. Mücadeleyi 2-0 kazanan Roma, puanını 46'ya yükseltti. Cagliari ise 28 puanda kaldı.
GALİBİYETİ MALEN GETİRDİ
Roma'ya galibiyeti getiren golleri 25. ve 65. dakikalarda Malen attı. İkinci golde millî futbolcu Zeki Çelik'in asisti dikkat çekti.
MİLLİ FUTBOLCULAR SAHADAYDI
Cagliari forması giyen Semih Kılıçsoy karşılaşmada 73 dakika sahada kalırken, Roma'da Zeki Çelik mücadeleyi 90 dakika tamamladı. Roma, gelecek hafta deplasmanda Napoli ile karşı karşıya gelecek. Cagliari ise sahasında Lecce'yi ağırlayacak.