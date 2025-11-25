Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

İtalya Serie A ekibi Roma'da şampiyonluk mücadelesi veren 28 yaşındaki milli oyuncu Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev bir talip çıktı.

MANCHESTER UNİTED GİRİŞİMLERE BAŞLAD

TeamTalk'ın haberine göre; Premier Lig devi Manchester United, Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sağ bek oyuncusu Zeki Çelik için resmi girişimlere başladı. Haberde, İngiliz devinin yıldız oyuncunun transferinde kararlı olacağı aktarıldı.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Öte yandan Manchester United'ın dışında Arsenal, Liverpool, Manchester City ve Chelsea'nin de Zeki Çelik'e ilgi gösterip bilgi topladığı ve şartları öğrenmek adına ön görüşmeler yaptığı dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen deneyimli oyuncu, bu sezon takımıyla çıktığı 16 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.