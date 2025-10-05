Haberler

Zekeriya Arslantürk Yığılca'da Spor Tesislerini İnceledi

Zekeriya Arslantürk Yığılca'da Spor Tesislerini İnceledi
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Yığılca'daki spor tesislerinde incelemelerde bulunarak mevcut durum ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Yığılca'nın spor alanlarında incelemelerde bulundu.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Yığılca İlçe Müdürlüğünü ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında İlçe Müdürlüğü binasını gezen Arslantürk, İlçe Müdürü Fatih Keten'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra ilçede bulunan spor salonu ve şehir stadını da yerinde inceleyen İl Müdürü, tesislerin mevcut durumu ve ihtiyaçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yapımı devam eden projeleri de yerinde inceleyen Arslantürk, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gerçekleştirilen ziyaret, hem mevcut tesislerin verimliliğini artırmaya yönelik adımların değerlendirilmesi hem de devam eden yatırımların hızlandırılması açısından önemli bir fırsat sundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
