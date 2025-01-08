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Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt en zengin voleybolcular listesine girdi

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncuları Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt, en zengin voleybolcular listesine girdi. Rich Verse tarafından açıklanan listede, sporcuların kulüp kazançları, reklam gelirleri ve sponsor anlaşmaları göz önünde bulunduruldu. Listenin ilk sırasında 12 milyon dolarlık servetiyle Brezilyalı voleybol yıldızı Sheilla Castro yer aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncuları Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt, en zengin voleybolcular listesinde karşımıza çıktı.

KAZANÇLARI DUDAK UÇUKLATTI

İlk 15 kişilik listede yer alan sporcularımızın kazançları diğer sporculara kıyasla dikkat çekmeyi başardı. Brezilyalı voleybol yıldızı Sheilla Castro, 12 milyon dolarlık servetiyle bu listede ilk sırada yer aldı. Onu, yine Brezilyalı oyuncular Jaqueline Carvalho ve Gabriela Guimaraes yüksek kazançlarıyla takip etti.

Rich Verse, en çok kazanan voleybolculardan oluşturduğu en zengin 15 voleybolcuyu açıkladı. Sporcuların kulüp kazançları, reklam gelirleri ve sponsor anlaşmalarının göz önünde bulundurulduğu listede ilk sırada Brezilyalı voleybol yıldızı Sheilla Castro var.

İki ve üçüncü sırada da Brezilyalı sporcular var. Brezilyalı oyuncular Jaqueline Carvalho ve Gabriela Guimaraes, Castro'yu takip etti. Listenin 13.sırasındaysa milli sporcularımızdan Ebrar Karakurt bulunuyor. Ebrar bu listeye 4.2 milyon Euro'luk geliriyle girdi. Onu takip eden 14.sıradaki isim ise bir başka milli sporcumuz Zehra Güneş oldu. Zehra'nın geliri ise 4 milyon Euro olarak listede yer aldı.

İki voleybolcumuzun olduğu listenin tamamı şöyle;

1- Sheilla Castro (Brezilya) – 12 milyon dolar

2- Jaqueline Carvalho (Brezilya) – 9,1 milyon dolar

3- Gabriela Guimaraes (Brezilya) – 8,8 milyon dolar

4- Thaisa Daher (Brezilya) – 7,7 milyon dolar

5- Paola Egonu (İtalya) – 7,3 milyon dolar

6- Yuliya Gerasymova (Ukrayna) – 7 milyon dolar

7- Fabi Claudino (Brezilya) – 6,9 milyon dolar

8- Kim Yeon Koung (Güney Kore) – 6,7 milyon dolar

9- Brenda Castillo (Dominik Cumhuriyeti) – 6 milyon dolar

10- Samantha Bricio (Meksika) – 4,7 milyon dolar

11- Sabina Altynbekova (Kazakistan) – 4,7 milyon dolar

12- Nataliya Goncharova (Rusya) – 4,4 milyon dolar

13- Ebrar Karakurt (Türkiye) – 4,2 milyon dolar

14- Zehra Güneş (Türkiye) – 4 milyon dolar

15- Jordan Larson (Amerika) – 3,7 milyon dolar

Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt en zengin voleybolcular listesine girdi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Zehra, Türkiye'nin en güzel kadını.. 2 metre boya rağmen o yüz güzelliği muazzam. Dünyada da çok sayıda yabancı hayranı var.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Yakışmıyor sayfanıza. Çok eski haber bu. Lütfen yapmayınız. Yayınlamanız gereksiz yazdığımı. Okumanız yeterli. Boş işlerle doldurmaya çalışmayınız..gundem k kadar fazla ki. Hayırlı günler dilerim.

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