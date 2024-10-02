Zehra Güneş'ten bomba itiraflar: Sürekli bunlarla uğraşıyoruz

Bu sezon Sultanlar Ligi'ne, Vakıfbank'ın kaptanı olarak başlayacak olan Zehra Güneş, samimi itiraflar bulundu.

"KÜÇÜK YAŞTA MARUZ KALDIK"

Sosyal medyadaki baskı hakkında konuşan Güneş, "Hayatımızda, sahada yaşadığımız baskı bunlardan çok daha büyük. Biz ne yazık ki buna çok küçük yaşta maruz kalmaya alıştık: Ebrar, ben, Hande. 17 yaşından beri bunlarla uğraşıyoruz. Bir noktada burada kalıp çok yüksek seviyede voleybol oynamak istiyorsan bunları dışarıda bırakman gerekiyor. Çünkü bunların sahada sana etki etmemesi gerekiyor. Dış faktörleri kendinden uzak tutabildiğin takdirde başarılı oluyorsun" dedi.

Güneş'in konuşmasından satır başları;

"Çok büyük bir mental kuvvet gerektiriyor ama onlardan gelen bir baskıyı hissetmiyorum. Çünkü onlar bugün konuşup yarın konuşmayacaklar ama ben burada hep işimi yapmaya devam edeceğim. Gerçek hedeflerim, hayallerim ve bu uğurda yaptığım fedakarlıklar var. İsmini bile bilmediğim bir insanın bana baskı yaşatmasına izin vermiyorum.

Yaz süreci benim için olimpiyata yetişmekti. Yüzde 100 performansımı sergileyemeyeceğimi biliyordum ama en sonunda kendime dedim ki Zehra sen sahada potansiyelinin ve enerjinin yüzde 100'ünü verdiğinde en azından geriye dönüp baktığında arkadaşlarının suratına bir gülümseme kondurabildiysen bu hedeflerinden bir tanesiydi senin.

"MADALYA İLE DÖNECEĞİZ"

O yüzden ben çok mutluyum. Çünkü çok büyük bir şey başardım. Ama daha büyük bir şey başarıp madalya alabilirdik, onun için üzgünüm. Daha gencim, olimpiyat görebileceğimi düşünüyorum. Bir sonraki olimpiyatlarda madalya ile döneceğimize eminim.

"UMARIM BENİM DE FORMAM ASILIR"

Melis Abla da Gözde Abla da çok büyük isimler bence. Vakıfbank'a fazla emek vermiş insanlar. Sonuna kadar hak ediyorlardı bunu. Bir gün umarım benim de formam orada asılı olur ve Vakıfbank çatısı altında ne kadar değerli olduğumu bir kez daha ölümsüzleştirmiş oluruz."